مطالبة رواد المطاعم في سويسرا بترك أسمائهم وأرقام هواتفهم

أعلنت المطاعم في سويسرا أنها ستطلب من زبائنها ترك أسمائهم وأرقام هواتفهم في خطوة تهدف لتتبع الانتشار المحتمل لعدوى فيروس كورونا المستجد عند إعادة فتحها يوم الاثنين المقبل، بعد إغلاقها لمدة ثمانية أسابيع.

وقال وزير الداخلية السويسري آلان بيرسيت للصحفيين في برن اليوم الجمعة إن الزبائن سيقومون بتعبئة استبيان، قبل تناول أي وجبة، بشأن التفاصيل الشخصية حتى يتسنى الاتصال بهم في حال تم تشخيص زبون مرافق له في المطعم بالإصابة بالفيروس لاحقا. سيتم التخلص من البيانات التي تم جمعها بعد أسبوعين، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم.

وذكر بيرسيت: "نعتمد على مشاركة المواطنين في هذا (الاستبيان) طواعية". وردا على سؤال عما إذا كان يخطط لزيارة مطعم بنفسه الأسبوع المقبل، قال إن جدوله لا يسمح بذلك.

ولا تسمح الخطة بجلوس أكثر من أربعة أشخاص على الطاولة الواحدة، ويتم منح العائلات التي لديها أطفال استثناءات، على ألا تقل المسافة بين الطاولات عن مترين.