وزارة العدل الأمريكية تطالب بإسقاط القضية الجنائية عن مستشار لترامب

طالبت وزارة العدل الأمريكية بإسقاط القضية الجنائية بحق مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، حسبما جاء في وثائق قضائية الخميس طالبت القاضي بإسقاط القضية.

وتم تقديم الطلب إلى قاض اتحادي في محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. ولا يزال يتعين على المحكمة التوقيع على الطلب.

وكان فلين أدين في ديسمبر عام 2019 بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" بشأن صلته بالسفير الروسي سيرجي كيسلياك في إطار تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وعبر ترامب عن سعادته البالغة لفلين وفخره بمستشاره السابق للأمن القومي، بينما انتقد وزارة العدل خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما ووصفها بأنهاعبارة عن "حثالة بشرية" مذنبة بـ "الخيانة".

وقال ترامب عن فلين إنه "كان محاربا عظيما ... الآن، في سجلي، هو حتى أكثر من محارب عظيم"، واصفا إياه بأنه "رجل برىء".