جائحة كورونا تلقي بظلالها على الذكرى العشرين لتنصيب بوتين رئيسا لروسيا

في حين أصبحت روسيا خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، أشار استطلاع رأي أجراه أكبر مركز مستقل لاستطلاعات الرأي العام في روسيا، إلى تراجع شعبية الرئيس فلاديمير بوتين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

يأتي ذلك فيما يصادف أمس الخميس، ذكرى تنصيب بوتين رئيسا لروسيا قبل 20 عاما في أول فترة رئاسية له، ونجح بوتين خلال فترات وجوده في السلطة كرئيس أو رئيس وزراء، في تعزيز سمعته كضامن لاستقرار البلاد.

في ظل الأزمة الحالية ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وتداعيات الجائحة على الاقتصاد، يبدو أن الزعيم الروسي يتبنى نهجا متحفظا غير معهود في تعامله مع الأزمة.

فخلال الشهر الماضي كان بوتين يدير أمور الدولة عن بعد، وفوض المسؤوليات لكبار المسؤولين عبر محادثات تتم بتقنية الفيديو من مقر إقامته في منطقة موسكو.

وقال ديار أتول المحلل السياسي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "بوتين اختار التعامل بحذر، حيث كان يظهر متواصلا مع المسؤولين، لكنه فوض الكثير من السلطات إلى المسؤولين الآخرين، حتى لا يبدو الرجل الواحد المسؤول عن التعامل مع الأزمة، التي قد تتحول إلى كارثة صحية عامة".

وأضاف أتول الذي يعمل في مركز ديفيز للدراسات الروسية والأوراسية في جامعة هارفارد الأمريكية "مثل القادة الآخرين في العالم، يواجه بوتين فيروس وبائي وأزمة اقتصادية معا. ورغم أن انتشار الفيروس (في روسيا) مازال محدودا، فإن الآلام الاقتصادية الناجمة عنه شعر بها الملايين وهو ما ظهر في تدهور شعبية بوتين".

وبحسب ما أعلنه مركز ليفادا سنتر لاستطلاعات الرأي العام أمس فإن نسبة الروس الذين يؤيدون قيادة بوتين تراجعت إلى 59 في المئة وهو أقل مستوى لها على الإطلاق.

أجرى هذا الاستطلاع على مستوى روسيا في أواخر الشهر الماضي عندما تجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا العدد المسجل في جارتها الصين التي انطلق منها الفيروس. وخلال الأيام التالية تجاوز عدد المصابين في روسيا عددهم في دول أوروبية اخرى مثل فرنسا وألمانيا.

في الوقت نفسه فإن شعبية بوتين مازالت قوية بين الفئات "ذات القدرة المحدودة على تغيير حياتها إلى الأفضل" مثل كبار السن وسكان مناطق ريفية محددة، بحسب مركز استطلاعات الرأي العام، الذي أضاف أن 12 في المئة فقط من الشباب البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما يؤيدون رئاسة بوتين.

في البداية كان بوتين مخلصا لصورته الثابتة كقائد يتقدم الصفوف في إدارة أي ازمة، فارتدى سترة واقية وقناعا واقيا أثناء زيارته لمرضى فيروس كورونا المستجد في مستشفى كوموناركا بالعاصمة موسكو في مارس الماضي.

ذلك بأسبوع واحد قال المتحدث باسم بوتين إن الرئيس يمارس عمله حاليا عن بعد، وذلك في أعقاب إعلان إصابة كبير أطباء مستشفى كوموناركا الذي صافحه بوتين أثناء زيارة المستشفى بالفيروس.

وفي حين كان بوتين وكبار المسؤولين يمارسون مهامهم عن بعد، أعلنت إصابة رئيس الوزراء ووزير الثقافة بفيروس كورونا المستجد. وأكد المتحدث الرئاسي أن بوتين يتمتع بصحة جيدة.

وسجل عدد الإصابات الجديدة في روسيا المعلنة أمس الخميس، رقما قياسيا قدره 2ر11 ألف حالة ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 177 ألف حالة وفقا لهيئة الرقابة الاتحادية الروسية.

وأعرب كبار المسؤولين الروس عن أملهم في أن تؤدي إجراءات الإغلاق والحجر الصحي التي تم فرضها في أغلب مناطق البلاد، إلى الحد من الإصابات الجديدة في أقرب وقت.

في الوقت نفسه، قال ماكسيم ريشتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي أمس إن الأنشطة الاقتصادية في روسيا تراجعت بنسبة 33 في المئة منذ بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي على نطاق واسع أواخر آذار/مارس الماضي.

كما يعاني الاقتصاد الروسي الذي يعتمد على النفط، من انهيار أسعار الخام منذ بداية العام الحالي على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتقول تتيانا ستانوفايا المحللة السياسية في تحليل نشره مركز أبحاث كارنيجي اليوم الخميس أن "بوتين يكرر دعوته لحكومته الجديدة وحكام الأقاليم لتحمل جزء أكبر من المسؤوليات...للأسف، الجائحة تلقي ضوءا قويا على الحقيقة القائمة منذ وقت طويل وهي أن بوتين أصبح منفصلا بشكل متزايد عن الأمور الروتينية للحكومة ويفضل تفويض أغلب القضايا إلى المسؤولين الآخرين".