تقرير: فرونتكس تتوقع تدفقا للمهاجرين عبر الحدود التركية

كشف تقرير داخلي لوكالة خفر السواحل ومراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" أنه من المتوقع أن يحدث تدفق آخر لمهاجرين يحاولون العبور إلى القارة عندما ترفع تركيا القيود المتعلقة بفيروس كورونا، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.

وذكرت وثيقة فرونتكس، والمؤرخة في 5 أيار/مايو، أنه بمجرد تخفيف القيود في محافظات كاناكالي وإسطنبول وإزمير التركية، يمكن أن يتبع ذلك تحركات لمجموعات كبيرة من المهاجرين نحو الحدود اليونانية التركية، حسبما أفادت صحيفة دي فيلت اليوم الجمعة.

ويضيف التقرير الصادر عن الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، والمكلفة بالسيطرة على حدود منطقة شنجن، أنه تم إرسال 262 ضابط شرطة إضافي من مناطق أخرى في اليونان إلى المنطقة المحيطة بنهر إيروس، وهي منطقة صراع ساخنة.

يشار إلى أنه في نهاية شباط/فبراير وأوائل أذار/مارس الماضيين، اقترب آلاف المهاجرين من الحدود التركية اليونانية وحاولوا العبور إلى أوروبا، بعد قرار أنقرة عدم منعهم من الوصول إلى اليونان وبالتالي الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.