وزير الخارجية الألماني: 8 مايو منعطف كبير للعالم

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، انتهاء الحرب العالمية الثانية قبل 75 عاما والتحرر من النازية بأنه "منعطف كبير للعالم".

وقال ماس اليوم الجمعة في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) إن الثامن من مايو "يوم غيّر التاريخ العالمي على نحو حاسم".

وأبدى الوزير تحفظا إزاء مقترحات بجعل هذا اليوم عطلة رسمية في كافة أنحاء ألمانيا، وقال: "يتعين إثارة نقاش في البرلمان حول ما إذا كان يمكن جعل هذا اليوم عطلة رسمية، لكني أرى أن هذا ليس السؤال الحاسم... المهم هو تقييم هذا اليوم على نحو سليم في ألمانيا. إنه يوم التحرير. إنه يوم يمكن الاحتفال به بالفعل، ويذكرنا بالمعاناة التي جلبناها للعالم وبالمسؤولية التي تنتج عنها بالنسبة لنا جميعا اليوم".

ومع الاستسلام غير المشروط للجيش النازي، انتهت الحرب التي أشعلتها ألمانيا النازية في أوروبا في الثامن من مايو عام 1945، وبحسب التقديرات، أودت الحرب بحياة ما يتراوح بين 55 مليون وأكثر من 60 مليون شخص، من بينهم نحو 6 ملايين يهودي أوروبي قُتلوا في على يد النازيين بدافع العنصرية.