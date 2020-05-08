بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «لما كنا صغيرين»، بتوبيخ «عفت» شقيقة «سليم» له بعدما علمت بأنه يتاجر بالـ«كوكايين»، وفي اليوم التالي يعرف «ياسين» ما حدث مع الشخص الذي وضعه أمام منزل «دنيا»، بينما يذهب «سليم» ليصالح «عفت» ويتناول معها الإفطار ولكنه يتفاجئ بأنها لا تجيبه فيعرف أنها توفت.

وأثناء تواجد «سليم» بالمقابر يتفاجئ بقدوم «ياسين» الذي يقدم له واجب العزاء ويهدده بأنه سيكشف أمره عما قريب، وأثناء مغادرة «ياسين» للمقابر يشاهد «صافي» تأتي لتقدم العزاء لـ«سليم» فيختبئ ويقوم بتصويرهما، ويرسل الصورة إلى «دنيا» التي تريد أن تقدم بلاغ ولكنه يرفض، وتسأله لماذا لا يريد تقديم بلاغ وهو من أرسل إلى «صافي» لتذهب إلى «سليم».

وتذهب «دنيا» لـ«يحيى» وتواجهه بالصورة ولكنه يصر على أن «حسن» هو من قتل «نهى»، بينما يخبر «وائل» «حسن» بما يحدث في الخارج وتطورات الأمور.

«لما كنا صغيرين» بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.