ساس الإسكندنافية للطيران تتوقع تعافي الطلب على السفر في 2022

قدم رئيس شركة الطيران الإسكندنافية "ساس"، اليوم الجمعة، توقعات قاتمة بشأن تعافي حركة السفر الجوي وقال إن الطلب على السفر الجوي لن يعود إلى مستوياته قبل تفجر جائحة فيروس كورونا المستجد، حتى عام 2022.

وقال رئيس الشركة، ريكارد جوستافسون: "رغم أنه لا يمكن لأي شخص حتى الآن توقع كيفية تطور طلب الركاب على تذاكر الطيران خلال الشهور أو السنوات المقبلة، فإنه من الواضح أنه سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا".

وأضاف: "من وجهة نظرنا، فإن الأمر سينتظر حتى 2022 قبل أن يبدأ الطلب الوصول إلى مستوياته قبل أزمة كوفيد-19".

وذكرت شركة الطيران الاسكندنافية أن عدد ركابها خلال أبريل الماضي بلغ 94 ألف راكب، بانخفاض نسبته حوالي 95% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبسبب الجائحة، قامت الشركة بتسيير عدد محدود من الخطوط في النرويج والسويد.

وقالت ساس قبل أسبوع إنها تعتزم تسريع نحو نصف عدد عمالها أي حوالي 5000 موظف، حيث سيتم إبلاغ الموظف الذي تقرر الاستغناء عنه بالقرار قبل حوالي 6 أشهر من موعد التنفيذ.