وزير التنمية المحلية: نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى لمنظومة النظافة الجديدة بلغت 45%

" شعراوي": 2 مليار جنيه دفعة مالية عاجلة للدفع بعجلة تنفيذ المشروعات الجارية بالمنظومة





استعرض وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، الموقف المالي للمرحلة الاولي للمنظومة النظافة الجديدة، فيما يخص البنية الاساسية، والمبالغ المالية التي تم صرفها لجهات التنفيذ والمبالغ المتبقية لنهو المرحلة الاولي، والبدء في إعداد أولويات المرحلة الثانية والتي ستبدأ العام المالي القادم ٢٠٢١ بهدف نهو أعمال البنية الاساسية في بعض المحافظات.

وأشار شعراوي، اليوم الجمعة، خلال لقائه، مع وزيري البيئة، ياسمين فؤاد، ووالانتاج الحربي، محمد العصار، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق عبد المنعم التراس، إلى أن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى بلغت أكثر من ٤٥٪؜ ، لافتًا إلى أن ما تم اتاحة تمويل مالي من خطة وزارة التنمية المحلية بحوالي ١٨٥ مليون جنيه لوزارة الانتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير و٧٧٠ مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات من المخلفات وتنفيذ المحطات الوسيطة والثابتة والمدافن وحل مشكلة مصنع سندوب بالدقهلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تحديد دفعة مالية عاجلة سيتم صرفها خلال الفترة القادمة للدفع بعجلة تنفيذ المشروعات الجارية لحين اتاحة تمويل المرحلة الثانية والمدرج لها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية ٢ مليار جنيه .

وأشار شعراوي إلي ان الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع شركة ( اي فايناناس) التابعة لوزارة المالية والرقابة الادارية لتحديد آليات واسلوب تحصيل رسوم النظافة خلال الفترة المقبلة متضمنة كافة القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد الرسوم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن .

وأشار إلي أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع شركة ( اي فايناناس) التابعة لوزارة المالية والرقابة الادارية لتحديد آليات واسلوب تحصيل رسوم النظافة خلال الفترة المقبلة متضمنة كافة القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد الرسوم تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأكد، أن تنفيذ المرحلة الاولي من المنظومة الجديدة للمخلفات وصلنا فيه لمراحل متقدمة خلال العام المالي الاول، مضيفًا أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزارات والجهات المعنية بالمنظومة لمتابعة احتياجات المحافظات وتوزيع المبالغ المالية المقررة وعقد لقاءات لمراجعة خطط المرحلة الاولي وما تم حتي الآن.