تحدث طارق حامد نجم الزمالك، عن أزمته مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي في مباراة السوبر الأخيرة والتي انتهت بخسارة المارد الأحمر بركلات الترجيح (4 – 3).
وخلال برنامج رامز مجنون رسمي، وجه رامز جلال سؤالا لطارق حامد عن أسباب الأزمة التي جمعته بكهربا ورد قائلا:«كهربا هو من نرفزني».
وأكد طارق حامد أنه لا يحزن من لقب الجزار، مشيرا إلى أن الانتقادات التي يتلقاها تدفعه لتحسين مستواه بالملعب.
وأضاف:«أنا عصبي، ولا اتحكم في رد فعلي، واللاعبون تعودوا مني على الشتائم».
وعن رضا عبدالعال قال:«رسالتي لرضا عبد العال ربنا يوفقك واستمر فيما تفعله، فالشعب المصري يحب الضحك».