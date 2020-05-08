 طارق حامد: كهربا نرفزني.. واللاعبون تعودوا مني على الشتائم - بوابة الشروق
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طارق حامد: كهربا نرفزني.. واللاعبون تعودوا مني على الشتائم

شريف أبوحمد
نشر فى : الجمعة 8 مايو 2020 - 7:08 م | آخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2020 - 7:08 م

تحدث طارق حامد نجم الزمالك، عن أزمته مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي في مباراة السوبر الأخيرة والتي انتهت بخسارة المارد الأحمر بركلات الترجيح (4 – 3).

وخلال برنامج رامز مجنون رسمي، وجه رامز جلال سؤالا لطارق حامد عن أسباب الأزمة التي جمعته بكهربا ورد قائلا:«كهربا هو من نرفزني».

وأكد طارق حامد أنه لا يحزن من لقب الجزار، مشيرا إلى أن الانتقادات التي يتلقاها تدفعه لتحسين مستواه بالملعب.

وأضاف:«أنا عصبي، ولا اتحكم في رد فعلي، واللاعبون تعودوا مني على الشتائم».

وعن رضا عبدالعال قال:«رسالتي لرضا عبد العال ربنا يوفقك واستمر فيما تفعله، فالشعب المصري يحب الضحك».


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