كشف أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، عن انتمائه للقلعة البيضاء على الرغم من بداية مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وقال مجدي خلال حواره لقناة "اون تايم سبورتس": "أشجع الأبيض، وقضيت في ناشئين النادي الأهلي 8 سنوات منذ أن كان عمري 11 عاما، ومانويل جوزيه قرر تصعيدي للفريق الأول وعمري 16 عاما مع حسام عاشور، لكن في ذلك الوقت والدي كان حريص على استكمال دراستي بجانب كرة القدم".

وتابع: "تدريبات الفريق الأول كانت ثقيلة، جوزيه كانت لديه تمرينه اسمها (مان تو مان) لمدة 45 دقيقة صعبة للغاية، لم التزم بالنوم مع تلك التدريبات الصعبة فعدت مرة أخرى لفريق الناشئين، وصعدت مرة أخرى للفريق الأول".

وواصل: "قضيت عامين في الفريق الأول وكنت قريب من المشاركة أمام إنبي في كأس مصر لكن تعرضت لإصابة الغضروف قبل المباراى بيوم واحد وشارك عمرو الحلواني بدلا مني".

واختتم: "شاركت في كأس العالم للشباب وبعد عودتي أراد مسؤولو الأهلي أن أوقع على عقود قليلة لكنني رفضت وفضلت الاحتراف في اليونان، ووافقت الإدارة على رحيلي".

في سياق أخر، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر ابريل حتى منتصف مايو تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.