المغرب: 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 5711

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 5711 حالة.



وأفادت وزارة الصحة المغربية- في بيان- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية قد بلغ 54 ألفا و160 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.



من جهته، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحفى، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 186 حالة، فيما تم تسجيل 145 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2324 حالة.