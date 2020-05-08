توقعات بخسائر في الإيرادات الضريبية بألمانيا بقيمة 100 مليار يورو

من المتوقع أن تتراجع الإيرادات الضريبية في ألمانيا هذا العام على نحو حاد بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة، اليوم الجمعة، استنادا إلى خبراء ضرائب أنه من المتوقع أن تتراجع الإيرادات الضريبية للدولة بمقدار نحو 100 مليار يورو عما كان من المتوقع في الخريف الماضي.

ومن المقرر أن تعلن السلطات الضريبية توقعاتها الجديدة يوم الخميس المقبل.

وكانت وزارة المالية الألمانية تتوقع مؤخرا أن تتراجع الإيرادات الضريبية هذا العام بمقدار نحو 82 مليار يورو، من بينها 33 مليار يورو من الإيرادات الضريبية الخاصة بالحكومة الاتحادية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تتوقع تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر6%، وهو أدنى من التراجع الاقتصادي الذي سجلته البلاد خلال الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشرة أعوام.

وبحسب تقرير "هاندلسبلات"، من المتوقع أن تتحسن الأوضاع قليلا عام 2021 مع استمرار التراجع الكبير، حيث يتوقع خبراء الضرائب أن تتراجع الإيرادات الضريبية العام المقبل بمقدار يتراوح بين 40 و50 مليون يورو، من بينها 20 مليون يورو تخص الحكومة الاتحادية.

وفي المقابل، أشار الخبراء إلى أن هذه التوقعات مرتبطة بعدم يقين كبير بسبب الأزمة.