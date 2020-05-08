تمساح يقتل سيدة أمريكية بعد دخولها بركته

توفيت سيدة أمريكية تدعي، سينثيا كوفيرت، 58 سنة، بعد أن غامرت بحياتها وهبطت لأعماق بركة في جزيرة كياوا، بمدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية.

لم تمت سينثيا غرقا ولكن كان ينتظرها تمساح شرس في البركة، ولم يكفها التقاط الصور معه بل اقتربت منه حتى قتلها وصدمها برأسه ليتركها جثة هامدة، بحسب موقع نيويورك بوست.

خلال التقاط سينثيا الصور مع التمساح نصحها أصحاب المنازل القريبون من الجزيرة بالابتعاد عنه وعدم الاقتراب منه لانه متوحش وقتل غزلان قبل أيام، لكنها ردت قائلة "لا أبدو أنني غزالة اعتقد أنه لن يفعلها مرة أخرى".

ولكن بعد لحظات ضربها التمساح، وسحبها تحت الماء، وعندما عادت إلى السطح ساعدها البعض برمي الحبل لها فأمسكت به، وأطلق بعضهم النار على رأس التمساح، لكنها استسلمت للغرق.

في ليلة الحادثة لم تكن تصرفات سينثيا مألوفة، فشهد جيرانها انها أحضرت كوبًا من النبيذ إلى منزلها وكانت تتصرف بشكل غير مسؤول عن المعتاد، لتصبح الشخص الثالث الذي يموت بسبب التمساح في الجزيرة.

وفي وقت لاحق قالت الشرطة إن سينثيا وضعت طلاء الأظافر في المنزل قبل الذهاب البركة التي يسكنها التمساح، وارادت لمسه، وكأنها تخوض تحدي.