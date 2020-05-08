فنزويلا توجه اتهامات لأمريكيين اثنين بالتخطيط لانقلاب

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قال المدعي العام الفنزويلي طارق وليم صعب، اليوم الجمعة، إنه وجه اتهامات ضد مواطنين أمريكيين تم اعتقالهما لمحاولات توغل مزعومة والتخطيط للقبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وسيواجه الاثنان، اللذان تم تحديد هويتهما بأنهما ليوك دينمان وايران بيري، اتهامات تشمل الإرهاب والتآمر وتهريب أسلحة حربية والإتجار فيها.

وقال صعب إن ما مجموعه 31 شخصا قد تم اعتقالهم إثر محاولات توغل قبالة الساحل منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ووردت تقارير أن ثمانية أشخاص قتلوا في اشتباك جرى بين المتوغلين المزعومين وقوات الأمن.

وقال صعب إن المعتقلين الفنزويليين يواجهون تهما من بينها الإرهاب والخيانة وتجارة السلاح وتمويل الإرهاب.

وكان مادورو قد كشف علانية عن مقطع مصور، يعترف فيه شخص عرف نفسه بأنه دينمان، بأنه قام بتدريب فنزويليين في كولومبيا، وأنه سافر مع بيري إلى فنزويلا وكانا يخططان لتأمين مطار كاراكاس بحيث يمكن إرسال طائرة لنقل مادورو إلى الولايات المتحدة.

وزعم أنه كان يتصرف بموجب أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونفى ترامب اليوم الجمعة مجددا أي تورط. وقال: "ليس لنا علاقة بذلك.. لم أرسل مجموعة صغيرة للغاية . كان سيطلق عليها جيشا. هذه مجموعة مارقة ذهبت إلى هناك".