الشرطة التركية تحتجز مشيعي جنازة موسيقار معارض وتصادر نعشه

احتجزت الشرطة التركية، عددا من المشاركين في تشييع جنازة عضو فرقة موسيقية تركية اشتراكية في إسطنبول، وأطلقوا عليهم الغاز المسيل للدموع خلال مراسم تشييع جثمان الموسيقار الراحل اليوم الجمعة.

وتجمع أشخاص لحضور جنازة عازف الجيتار الشهير إبراهيم جوكتشيك، الذي توفي في مستشفى بإسطنبول أمس الخميس، بعد يومين من إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر 323 يوما احتجاجا على حملة الحكومة ضد فرقته الموسيقية، وفقا لصحيفة "أحوال" التركية.

وقال شهود إنّ السلطات التركية عرقلت مراسم التشييع وأوقفت الجنازة، وقامت بمُصادرة نعش جوكتشيك، مُشيرين إلى أنّه من المتوقع أن تسلم السلطات النعش إلى أحد أقربائه، الذي سيأخذه إلى مسقط رأسه.

وكان جوكتشيك والمطربة هيلين بولك، التي توفيت في أبريل بعد الإضراب عن الطعام لمدة 288 يوما، جزءا من فرقة "جروب يوروم".

وقال محامي الموسيقي المتوفي جورجون دناجي، إن الشرطة أغلقت الشارع الذي كان فيه جثمان جوكتشيك بدار عبادة للطائفة العلوية وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المعزين.

وأضاف المحامي أن الشرطة احتجزت حوالي 20 شخصا، من بينهم والد جوكتشيك.

يشار إلى أن التجمعات محظورة في تركيا، حتى في الجنازات، كجزء من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر السلطات التركية فرقة "جروب يوروم" الموسيقية مرتبطة بحزب "جبهة التحرير الشعبي الثوري" اليساري المتطرف، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.

وصار الفريق الذي أسسه أربعة أصدقاء في عام 1985، شهيرا في تركيا وعلى المستوى الدولي بسبب موقفه اليساري الذي يمزج بين الموسيقى الشعبية التركية والكردية.

وتعرض الفريق لحنق السلطات بسبب تركيزه على مكافحة الرأسمالية ومعارضة سياسات أنقرة، وعلى أغنيات تتعلق بكارثة تعدينية قتل فيها أكثر من 300 شخص.