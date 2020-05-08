الشرطة السنغافورية تداهم شركة لتجارة النفط للتحقيق في تعاملات غير نزيهة

تلقى قطاع تجارة النفط في سنغافورة ضربة جديدة اليوم الجمعة، مع قيام الشرطة بمداهمة مقر شركة "زين روك كومديتيز تريدنج" بعد شكوى من مجموعة "إتش.إس.بي.سي" المصرفية من تورط الشركة في عدد من التعاملات غير النزيهة.

وأشارت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه المداهمة تأتي بعد أسابيع قليلة من انهيار إمبراطورية تجارة الوقود في سنغافورة "هين ليونج" في أعقاب إعلان مؤسسها قيامها بإخفاء ملايين الدولارات من الخسائر وبيع ملايين البراميل من النفط سرا رغم أنها كانت قد تعهدت بالاحتفاظ بها كضمان لقروضها.

وتهز هذه التطورات استقرار قطاع تجارة النفط المترابط بقوة في سنغافورة، أحد أهم مراكز تجارة السلعة في العالم، كما تهدد البنوك التي تقوم بتمويل تجارة المواد الخام حول العالم بخسارة أموالها العاملة في هذا النشاط.

جاءت مداهمة الشرطة لمقر شركة زين روك في أعقاب جلسة استماع أمام المحكمة العليا اليوم للنظر في طلب مجموعة هونج وشنغهاى المصرفية " إتش.إس.بي.سي " وضع الشركة تحت الحراسة القضائية، كأحد أشكال إعادة هيكلة الشركة المدينة من خلال إخضاعها لإدارة طرف ثالث، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن مسؤولين من شركة كيه.بي.إم.جي للاستشارات والخدمات المحاسبية سيتولون الإشراف على شركة زين روك.