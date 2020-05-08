بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «الاختيار»، بتلقي «المنسي» خبر إستشهاد المجند «ياسر»، كما يطلب زملائه من الجنود بأن يذهبوا لزيارة أهله ليعرفوا أن كان له أصدقاء، كما تعرف والدة التكفيري خبر موت أبنها وأنه هو من نفذ العملية، وفي المستشفى أثناء إستلام الجثمان يشاهد والدة التكفيري، ويلومها على ما حدث وأنه كان يجب عليها أن تردعه عن طريقه، ويخبرها بأن الجندي الذي إستشهد كان هو من ذهب إلى السيارة ليحضر لهم الطعام، ويسألها هل هذا هو رد الجميل؟.

ويتم نقل «عشماوي» و«عماد» إلى مكان آخر ويتمم تغمية أعينهم، ويحاولون أن يسألوا أي شخص عن مكان تواجدهم ومتى سيغادروا هذا المكان ولكن لا أحد يجيبهم، ويذهب «المنسي» إلى والده ويسأله هل يواصل إعطاء أهل التكفيري المال أم يقطعه، ولكن والده ينصحه بأن ليس لهم دخل بما فعله والدهم وأنه ثواب من عند الله.

ويذهب «المنسي» مع والده إلى المستشفى، ويبلغه الطبيب أن والده لم يتبقى له الكثير، وأن يحاولوا أن يخففوا عنه ويهتمون بصحته النفسية، بينما ينتقل «عشماوي» و«عماد» إلى مكان جديد مرة آخرى ويرافقهم «معتصم» و«أشرف»، وبعد وصولهم يتشاجر «عشماوي» و«عماد» مع «أبو عبدالله» بسبب الطريقة التي يتم التعامل معهم بها وأنهم يريدون معرفة المكان الذي يمكثون فيه، وبعد ذلك ينصح «عشماوي» «عماد» بأن يتحلى بالصبر لكي لا يخسروا حياتهم.

ويذهب «عشماوي» لـ«أبو عبدالله» ويعتذر له عما حدث ويقول له أنه على حق تماما وأنه مخطئ، فيخبره «أبو عبدالله» بأنه ضمه إلى «مجلس شورى العسكري» الذي سيدبر الكثير من العمليات، بينما تصل المعلومات إلى القوات المسلحة بوجود مزرعة جديدة يتم نقل أهم العناصر التكفيرية لها لتكون قاعدة لعملياتهم ويخططون للهجوم عليها.

«الاختيار» من تأليف باهر دويدار، وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ويتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وهو بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وأشرف مصيلحي، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق، وضياء عبدالخالق، وناهد رشدي، وحازم سمير، وياسين أمير، وإسلام جمال، ومحمود حافظ، كما يضم العديد من ضيوف الشرف ومنهم إياد نصار، ومحمد رجب، وصلاح عبدالله، ومحمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم عبدالعزيز، وأحمد رزق.