الخطوط الجوية الصربية تستأنف رحلاتها في 18 مايو بعد توقف بسبب كورونا

أفاد موقع "بي 92" الإخباري بأن شركة الطيران الصربية الوطنية، سوف تستأنف الرحلات التي توقفت بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 18 مايو.

وفي البداية، سيتوجه عدد محدود من الرحلات الجوية إلى مطارات هيثرو بلندن وزيورخ وفرانكفورت وفيينا.

وقال دنكان نايسميث الرئيس التنفيذي لشركة طيران صربيا: "تحد العديد من القواعد في العديد من البلدان من السفر حاليا، ولكن مع بدء تخفيف القيود، نعتزم توفير الرحلات لركابنا".

وأضاف: "يتابع فريقنا جميع القرارات بعناية وسيبلغ مسافرينا بانتظام بحالة حجوزاتهم".

وسيتم تعديل الجدول الصيفي المعتاد بسبب القيود المفروضة بسبب الجائحة. وقال نايسميث إن بعض الوجهات التي عليها طلب مرتفع ستتم تخصيص رحلات لها بانتظام، وسيتم تخفيض رحلات لوجهات أخرى، وسيتم تعليق بعض الرحلات مؤقتا.