الكاتب البوسني جواد كاراحسن يفوز بجائزة جوته لعام 2020

فاز الكاتب البوسني جواد كاراحسن يوم الخميس بجائزة جوته لعام 2020.

وقال عمدة فرانكفورت بيتر فيلدمان :"في ظل أوقات تنامي النزعة القومية، في أوروبا أيضا، يقف الفائز بجائزة هذا العام، جواد كاراحسن، متجاوزا الحدود بشكل دائم، سواء كانت سياسية أو ثقافية".

وتتضمن قائمة أعمال كاراحسن روايات ومسرحيات ومقالات للوساطة بين الشرق والغرب وبين الإسلام والمسيحية. ومن بين أكثر أعماله أهمية "سارة وسيرافينا" و "سولاس أوف ذا نايت سكاي".

وتمنح مدينة فرانكفورت جائزة جوته التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو (54 ألف دولار) كل ثلاث سنوات لشخص بارز على أعماله الإبداعية التي تستحق شرف أن تخلد بذكرى الكاتب الألماني يوهان فولفجانج فون جوته.

يشار إلى آخر الفائزين بالجائزة كانت المخرجة المسرحية الفرنسية أريان منوشكين في عام 2017.