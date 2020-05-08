مسعفو الجيش الألماني يدعمون دائرة محلية فيها أكبر بؤرة حاليا بإصابات كورونا

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يبدأ الجيش الألماني "بوندسفير" يوم الثلاثاء المقبل، حملة دعم لدائرة جرايتس المحلية بولاية تورينجن وهي الدائرة التي تتعرض حاليا إلى أكبر نسبة إصابات بعدوى فيروس كورونا.

وقال مكتب إدارة الدائرة اليوم الجمعة إن الجيش سيدعم بستة من المسعفين الصحيين الفرق المتنقلة لأخذ عينات فحص الإصابة داخل الدائرة المحلية من أجل ضمان تكرار الاختبارات المطلوبة للسيطرة على نقل العدوى.

وبعد ظهر اليوم الجمعة ارتفع عدد الإصابات المؤكدة قليلا بالدائرة المحلية جرايتس بثلاث حالات ليصل المجموع إلى 522 مصابا بالعدوى.

وذكرت سلطات الدائرة أن 218 شخصا شفوا من المرض خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى وفاة اثنين آخرين على خلفية الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

تعد هذه الدائرة المحلية شرقي ولاية تورينجن بما فيها من سكان يصل عددهم إلى 98 ألف نسمة هي أكبر الأماكن إصابة بالفيروس في جميع أنحاء ألمانيا مقارنة بعدد السكان في فترة أسبوع واحد.

تقع هذه الدائرة من الناحية الجغرافية متاخمة لولايتي سكسونيا وسكسونيا أنهالت.