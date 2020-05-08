توريد 59 ألف و188 طن و956 كيلو قمح في الغربية

أعلن علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، توريد 59 ألف و188 طن و956 كيلو قمح، حتى اليوم، بواقع 1749 طن و221 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 1710 طن و35 كيلو، والبنك 3103 أطنان و449 كيلو.

وأشار عبدالجواد إلى أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي، وحتى الآن، بلغت 84 ألف و150 فدانا.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

يذكر أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظةالغربية، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة بلغت نحو 130 ألفا و703 فدانا.