تعيين رئيس جديد لشركة النفط الوطنية البوليفية وسط مزاعم فساد

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تولى ريتشارد بوتيلو، أمس الخميس، منصبه كرئيس لشركة نفط بوليفيا المملوكة للدولة، التي هزتها مزاعم فساد.

وبوتيلو هو بالفعل ثالث رئيس للشركة بعد الرئيس المؤقت جانين أنيز ، الذي تولى السلطة في نوفمبر الماضي، وتولى سلفه هيرلاند سوليز قيادة الشركة منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وأعلنت الحكومة عن إجراء تحقيق في مخالفات مزعومة في الشركة، بما في ذلك فساد في ترسية العقود.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (إيه بي آي) إن وزير المحروقات فيكتور هوجو زامورا طلب من بوتيلو خلال مراسم أداء اليمين زيادة الشفافية في الشركة.

ويتمتع بوتيلو بخبرة 20 عاما في قطاع النفط، كما عمل في العديد من البلدان.