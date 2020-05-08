تراجع إنفاق المستهلكين في اليابان للشهر السادس على التوالي وسط جائحة كورونا

أظهر تقرير حكومي في اليابان اليوم الجمعة إن متوسط إنفاق الأسر اليابانية انخفض بشكل حاد خلال شهر أذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 292214 ينا (2746 دولارا) في أذار/مارس الماضي.

وانخفض إنفاق الأسر منذ أن رفعت حكومة آبي ضريبة الاستهلاك في البلاد من 8 بالمئة إلى 10 بالمئة في أول تشرين أول/أكتوبر على الرغم من معارضة المواطنين وضعف إنفاق المستهلكين.

وقفز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان بعد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤولين اليابانيين في أذار/مارس الماضي على تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي كانت مقررة هذا الصيف.

وفي أوائل نيسان/أبريل، أعلنت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ في سبع مقاطعات، بما في ذلك طوكيو وأوساكا، وحثت سكانها على البقاء في منازلهم لوقف انتشار الفيروس.

وبعد أسبوع، تم توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل كامل انحاء البلاد، حيث استمر عدد الحالات الجديدة في الارتفاع في جميع أنحاء اليابان.

وقررت الحكومة يوم الاثنين الماضي تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري.