قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال، نظرًا لحاجة المكان الذي يُوجد فيه المال.

وأضاف «علام» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «نور النبي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن النصوص الدينية ومواقف الصحابة لا تمنع الاستعاضة عن إخراج زكاة الفطر بالنقود، بل هي الأولى في الوقت الحالي.

وأشار إلى موقف الصحابي الجليل معاذ بن جبل مع رسول الله عندما سأله النبي «بما تحكم إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله، فسأله ماذا إن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله، فسأله ماذا إن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال أجتهد الرأي».

وذكر أن الكثير من العلماء استحسنوا إخراج زكاة الفطر نقودًا على الرغم من أن النصوص جاءت فيها محددة أنها من طعام، مشيرًا إلى حديث ابن عمر: «فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين».

وتابع: «لا مانع أن نخرج الفدية عن كل يوم نقودًا بدلًا من الإطعام وإعطائها للفقراء والمساكين، لذا لا حرج من إخراج زكاة الفطر نقودًا، حيث هناك سعة كبيرة في الأمر حسب إدراك الواقع المعيش».