لاتفيا تمدد حالة الطوارئ مع تخفيف القيود لمواجهة كورونا

قررت حكومة لاتفيا تمديد حالة الطوارئ المفروضة على خلفية تفشي وباء كورونا لمدة تناهز الشهر، مع تخفيف القيود المفروضة للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

وصرح رئيس الحكومة في لاتفيا كريسيانيس كارينس مساء الخميس أنه بناء على قرار لمجلس الوزاري في ريجا،يتم تمديد ساري حاليا حتى 12 من الشهر الجاري مدة أخرى حتى 9 يونيو المقبل.

وإضافة إلى ذلك، قرر مجلس الوزراءفرض لبس الكمامة في وسائل المواصلات العامة.

وقال كارينس: "سنتحمل مسؤوليتنا أيضا فيما هو قادم وسنفكر في بعضنا البعض".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها خطة لصياغة حياة جديدة وطبيعية.

وأضاف رئيس الوزراء: "سنسير خطوة خطوة إلى هدفنا نحو تقليل القيود لأقل درجة ممكنة، ولكن مع الحرص على ألا ينتشر الفيروس".

وبدءا من الثاني عشر من الشهر الجاري يسمح بالتجمع لعدد لا يزيد عن 25 شخصا معا في الخلاء لإقامة مناسبات خاصة وعامة – لكن عليهم أن يراعوا قواعد التباعد الاجتماعي، إضافة إلى استخدام وسائل تعقيم كافية في مكان اللقاء.

وتسري نفس هذه القواعد أيضا في القاعات المغلقة، التي لا يصح أن تستمر اللقاءات فيها أطول من 3 ساعات.