 صومالي يطور جهاز تنفس اصطناعي محلي لمساعدة المستشفيات - بوابة الشروق
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صومالي يطور جهاز تنفس اصطناعي محلي لمساعدة المستشفيات

صورة أشريفية
صورة أشريفية
(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 8 مايو 2020 - 6:17 م | آخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2020 - 6:17 م

طور صومالي (21 عاما) جهاز تنفس اصطناعي محلي لمساعدة المستشفيات في العاصمة مقديشو في مواجهة فيروس كورونا.

وأنتج محمد عدوي محمد، الذي درس العلوم البيطرية، الجهاز مستخدما مختلف المواد مثل الأخشاب والبلاستيك والإلكترونيات، لمساعدة المرضى على التنفس.

وقال محمد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "بلادنا ليس لديها موارد مالية كافية لطلب مواد طبية باهظة الثمن من الخارج، لذا سألت نفسي ما أستطيع أن أفعله من أجل شعبي".

ويقول إنه بينما أن أي جهاز تنفس اصطناعى مناسب يمكن أن تبلغ تكلفته من 4 آلاف إلى 40 ألف دولار، يمكن تصنيع جهازه بحوالي 1500 دولار.

وتعد مقديشو بؤرة لفيروس كورونا في الصومال، حيث سجلت أكثر من 900 حالة إصابة إيجابية و44 حالة وفاة.

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