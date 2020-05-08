مؤشر ناسداك الأمريكي يعود لمنطقة إيجابية بعد تخفيف قيود كورونا

سجلت الأسواق الأمريكية أمس الخميس، ارتفاعا، يعود الفضل في جانب منه، إلى مكاسب أسهم التكنولوجيا التي جعلت مؤشر ناسداك يعود إلى منطقة إيجابية للعام الجاري حتى الآن.

وأنهى مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا التعاملات مرتفعا بنسبة 4ر1 بالمئة، بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 2ر1 بالمئة.

وجاء ارتفاع الأسواق حيث بدأت ولايات أمريكية في تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا، ووضعت ولايات أخرى خططا للعودة للعمل، على الرغم من استمرار سريان إجراءات التباعد الاجتماعي.

كما بدأ تخفيف حالات الإغلاق التام حول العالم، بما في ذلك الاقتصادات الرئيسية، ما منح المستثمرين بعض الثقة، على الرغم من استمرار بيانات التوظيف في الإشارة إلى مستويات بطالة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ فترة الكساد العظيم.

وكانت أسواق الأسهم الأمريكية قد سجلت مستوياتها المتدنية أواخر مارس، بعدما سجلت مستويات مرتفعة قياسية في الشهر السابق عليه مباشرة.

وتم خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" إلى قرب الصفر، إلى جانب عمليات تدخل في أسواق الدين، وتمرير الكونجرس حوالي 3 تريليونات دولار في شكل حزم تحفيزية.

ولا يزال هناك هاجس وهو أن العديد من أسهم الشركات الكبرى بقطاع التكنولوجيا الأمريكية قد عززت مؤشرات السوق، ليظل حدوث تعاف أوسع بعد ذلك محل متابعة عن كثب من قبل المستثمرين.