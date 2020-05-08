15 يومًا حبس لبلطجي متهم بقتل إمام وخطيب مسجد بالشرقية

أصدرت محكمة الزقازيق الجزئية، بالشرقية، قرارًا بتجديد حبس عاطل خارج عن القانون (بلطجي) لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ متهم بقتل إمام وخطيب مسجد جاره بسبب خلافات بينهما بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول "تامر محمد عبدالمقصود" 38 سنة، مُقيم بعزبة "نمر" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، ويعمل إمام وخطيب مسجد بقرية "العلاقمة" التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة؛ متأثرًا بإصابته بطلق ناري في البطن.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمود.م.ش.ح" 26 سنة، عاطل، مُقيم بعزبة "نمر"؛ إثر نشوب مشادة بينه وبين المجني عليه، لمعاتبة الأخير له واتهامه بسرقة أشياء من كافتيريا ملك شقيقه.

جرى ضبط المتهم بمعاونة أهالي القرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق.