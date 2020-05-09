 خادم الحرمين والرئيس الأمريكي يؤكدان العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين - بوابة الشروق
السبت 9 مايو 2020 12:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

خادم الحرمين والرئيس الأمريكي يؤكدان العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الرياض - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 8 مايو 2020 - 11:15 م | آخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2020 - 11:15 م

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جرى خلاله التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وما حققته هذه العلاقة المتميزة من إنجازات في جميع المستويات.

وأكد الجانبان- وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- حرصهما على استمرار جهودهما المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى جهود المملكة الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وإلى مبادرة التحالف بوقف إطلاق النار، دعما لجهود المبعوث الأممي في هذا الصدد.

ومن جهته، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة وتصميمها على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار فيها، مؤكداً دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود المبذولة للوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك