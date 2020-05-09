شرطة نيويورك تكشف عن صدور معظم استدعاءات مخالفات التباعد الاجتماعي للملونين

أفادت بيانات إدارة شرطة مدينة نيويورك التي صدرت اليوم الجمعة، أن أكثر من 80 في المائة من الذين صدرت لهم أوامر استدعاء بشأن انتهاكات التباعد الاجتماعي في مدينة نيويورك هي لأمريكيين من أصل إفريقي أو إسباني.

وقالت شرطة نيويورك إن من بين 373 استدعاء تم تسليمها بين 16 مارس و 5 مايو، تم إصدار 193 إلى أمريكيين من أصل أفريقي، بينما صدر 111 أمرا إلى ذوي الأصول الإسبانية.

وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي: "عندما رأيت هذه الأرقام وجدت أنها مؤشر على أن هناك خطأ ما ونحن بحاجة إلى إصلاحه".

وشدد دي بلاسيو أيضا على أن أعداد الاعتقالات والاستدعاءات "منخفضة للغاية" بالنسبة للسكان.

وتعرضت مدينة نيويورك لانتقادات شديدة بعد أن أظهرت مقاطع الفيديو التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي تطبيقًا مفرطًا وغير متناسق لتدابير الصحة العامة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.