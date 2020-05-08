أمانة الصحة النفسية: أهمية قصوى لرفع معنويات طواقم التمويض في مواجهة كورونا

أصدرت الأمانة العامة للصحة النفسية منشورا للتوعية بكيفية رفع معنويات فريق التمريض المشارك في المواجهة المباشرة لوباء فيروس كورونا المستجد.

أكد المنشور أن مصر كلها تنظر بإجلال إلى دور التمريض والتضحية الكبيرة التي يقدمها الممرضون لحفظ صحة المجتمع، وأن دورهم مقدّر ومهم مثل الأطباء وبجانيهم وليس خلفهم.

وشدد المنشور على ضرورة الاهتمام بصحة الممرضين عن طريق الاعتناء بالنفس مثل الاهتمام بالآخرين، فلابد من الحصول على الطعام الصحي والرياضة والنوم الكافي، وتدريبات التنفس البطيء.

ونبه المنشور إلى أنه عند الشعور بالإرهاق النفسي والشعور بالإرهاق في العمل وأن هناك نقصا في المعدات والتجهيزات وغيرها من الأفكار السلبية، فيجب التركيز ذاتيا على وجود أفكار إيجابية يمكن التركيز عليها والبناء عليها واستخدامها كدافع للعمل، مثل زيادة أعداد المتعافين من الفيروس يوميا، وأن هناك فرصة في الشفاء بمساعدة التمريض، وهناك أمل أيضا في عقاقير جديدة للقضاء على الفيروس وانتهاء الأزمة.