وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين جراء زلزال إيران

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ضرب زلزال بلغت شدته 1ر5 درجة على مقياس ريختر العاصمة الإيرانية طهران مساء الخميس مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين.

وذكرت وكالة أنباء ارنا الإيرانية أن التقارير الواردة من موقع الزلزال أفادت بوجود حالتي الوفاة علاوة على إصابة شخصا 13 جراء الهلع والتدافع هربا إلى الأماكن المفتوحة والآمنة.

وأضافت أن الكثير من سكان طهران والمدن القريبة من بؤرة الزلزال خرجوا إلى الشوارع والساحات والأماكن المفتوحة خوفا من هزات ارتدادية قوية.

وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر، قد هز ضواحي مدينة دامافاند التابعة لمحافظة طهران في وقت متأخر من ليل الخميس.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات من سطح الارض وكان مركزه على بعد 58 كيلومترا من العاصمة طهران.

ويعتبر جبل دامافاند بارتفاعه البالغ أكثر من 5600 متر أعلى جبل في إيران.

ونظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل، كان أكثرها دموية زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي ايران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف اخرين.