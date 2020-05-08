المتحدث باسم الحكومة الكويتية: العلاقات المصرية الكويتية على أعلى مستوى

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن العلاقات المصرية الكويتية على أعلى مستوى، مشددا على أنها تعتبر نموذجا في العلاقات العربية – العربية.

ووصف المزرم- في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائى، مساء اليوم الجمعة، بالمركز الاعلامي بقصر السيف- العلاقات المصرية – الكويتية بـ "التاريخية والمتجذرة" بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف "أرجو عدم اختزال العلاقات المصرية - الكويتية في موضوع المخالفين لقانون الإقامة، خاصة وأن الإخوة المصريين، هم جزء من العديد من الجنسيات التي تقدمت للاستفادة من مبادرة (غادر بآمان) الشهر الماضي"، مؤكدا أن الأمور بين البلدين تسير على ما يرام.