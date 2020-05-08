البحوث الفلكية: ظهور القمر الليلة بأعلى نسبة إضاءة له وأقرب مكان للأرض

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية إن الظاهرة الفلكية التي ستظهر ليلة اليوم والمعروفة بـ«سوبر مون»، يكون فيها القمر في أقرب مكان له من الأرض، بمسافة نحو 360 ألف كيلو متر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع فضائية «On E»، اليوم السبت، أن القمر يظهر في هذه الظاهرة بحجم أكبر وتكون نسبة إضاءته بأعلى ما يكون، مشيرًا إلى أن القمر العملاق «سوبر مون» يظهر للمرة الرابعة خلال السنة الجارية.

وتابع أن ذلك سيكون أكبر حجم يظهر به القمر، متابعًا: «هي ظاهرة كويسة ولكن ليست فريدة وتتكرر».

وأشار إلى أن الفلكيين عن طريق ظاهرة «القمر العملاق» يحددون الحسابات الفلكية وبدايات الشهور العربية والأهلة، لافتًا إلى أنها ليس لها علامات كونية بعينها ولا تستدعي الخوف منها.

وقال إن ما جعل هذه الظاهرة مميزة هو أن إضاءة القمر تصل لـ97%، فضلًا عن أن صفاء الجو يزيد من جمالها، إضافة إلى ظهور القمر باللون الوردي.