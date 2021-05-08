عضو صحة البرلمان تحذر من التكدس أمام المصالح الحكومية بالفيوم

حذرت النائب ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من التجمعات أمام بعض المصالح الحكومية على الرغم من التحذيرات والإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة خلال الساعات القليلة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد أعداد المصابين بصورة لافتة للنظر، ودخول البلاد الموجة الثالثة للجائحة العالمية.

ودعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المواطنين إلى سرعة التسجيل في موقع وزارة الصحة وتلقى لقاح كورونا ومنع التجمعات وعدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن الأمر ليس رفاهية، والدولة وفرت نوعين من اللقاح وعلينا أن نلتزم ونتلقى اللقاح للتخفيف من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن الفترة الأخيرة شهدت تكدس المواطنين بصورة كبيرة أمام بعض المصالح الحكومية، بالتزامن مع حالة التهاون لدى البعض فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وحزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والتي تهدف في المقام الأول للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تعرضهم لأي زحام يشكل تهديد لحياتهم، إلا أن البعض يخالف كل التعليمات والتحذيرات وهو ما يشكل خطرا على صحة المواطنين.

وأوضحت أن بعض العادات الخاصة بالتجمعات وفى ظل الظروف الراهنة قد تكون سببا فى تفشى الفيروس فى المجتمع، وإهدار الجهود المبذولة منذ بدء الجائحة والتى شهدت بها العديد من المؤسسات العالمية.

وطالبت عضو لجنة الصحة بالتوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي خاصة أمام مكاتب البريد لحماية كبار السن المترددين على هذه المكاتب لصرف المعاشات، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر، وأن يكون هناك حرص من المواطنين في الحصول على الخدمة.