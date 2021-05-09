ماكرون يحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية عند قوس النصر

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بعد مرور ستة وسبعين عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ذكرى ضحايا هذه الحرب.

وأظهرت صور التلفزيون ماكرون 43 عاما وهو يضع باقة من الزهور اليوم السبت على قبر الجندي المجهول في ظل قوس النصر بباريس.

ويعد يوم الثامن من مايو يوم عطلة رسمية في فرنسا – فهو إحياء لذكرى نصر الحلفاء على ألمانيا النازية عام 1945.

وشارك ماكرون أسلافه نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند في هذه الاحتفالية القصيرة.

ولم يكن هناك إلا عدد قليل من المشاركين من الجمهور بسبب قيود كورونا.

ارتدى رئيس الدولة وآخرون شارة على شكل زهرة نبات الذرة على طية صدار سترته – وهذا يعد في فرنسا رمزا للتضامن مع المقاتلين السابقين والجنود المصابين.