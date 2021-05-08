حزب العمال يحقق أفضل نتيجة انتخابية له على الإطلاق في ويلز

تعهد مارك دريكفورد الوزير الأول لمقاطعة ويلز بأن يكون "راديكاليا" و "طموحا" في الحكم بعد أن بقي حزبه في السلطة في ويلز. وقد عادل حزب العمال أفضل نتيجة له فى انتخابات البرلمان الويلزي بفوزه بـ 30 مقعدا - أى أقل بمقعد واحد فقط عن الأغلبية - بالرغم من أنه لم يحصل على أى من المقاعد الإقليمية الأربعة التي أعلن عن نتائجها اليوم السبت .

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إنه مع ظهور النتائج النهائية ، حصل المحافظون الويلزيون على 16 مقعدا ، بينما حصل الحزب القومي لويلز "بليد سيمرو" على 13 مقعدا ، وحصل الديمقراطيون الليبراليون على مقعد واحد .

ويستطيع دريكفورد الآن اختيار ما إذا كان سيشكل حكومة أقلية أو يدعو أعضاء الأحزاب الأخرى إلى إدارة يقودها حزب العمال، مما يمنح الحزب سيطرة أكبر على البرلمان.

وردا على سؤال حول ما اذا كان يعتزم مواصلة سياسته الحذرة خلال إدارة جديدة ، قال دريكفورد لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" ، حسنا ، بالتأكيد فيما يتعلق بالفيروس الفتاك. فالجائحة لم تبتعد . وستواصل حكومة أقودها اتباع العلم وتنفيذ ما ينصحنا به مستشارونا الطبيون ، وهذا يعني التصرف فى الأمور بطريقة لا تزال تحافظ على سلامة ويلز.