أصيب شاب، بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، الجمعة؛ عقب وقوع اصطدام سيارة بـ 3 عجول، أمام هايبر وان، بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، بدائرة قسم أول العاشر من رمضان بالشرقية.

كان اللواء أيمن هنداوي، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، تلقى إخطارًا من العميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ باصطدام سيارة ملاكي، رقم 9149 ط ل ر، بـ 3 عجول، كانت تعبر الطريق أمام هايبر وان بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، بدائرة القسم.

أسفر الحادث عن نفوق العجول الثلاثة، وإصابة السائق بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى المركز الطبي العالمي، لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.