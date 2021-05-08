ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 532 ألفا و269

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 532 ألفا و 269 بعد تسجيل 435 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7 آلاف و 460 بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 432 من بين المقيمين و 3 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 532 ألفا و 269 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7 آلاف و 460 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفايروس كورونا يسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية كانون ثان/يناير الماضي. كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً أيضاً، وبدأ عدد الإصابات والوفيات بالانخفاض منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي.

وبدأت في 14 شباط/فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان. وبلغت نسبة الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح 7.1 في المئة، حتى اليوم، فيما بلغت نسبة الذين تلقوا بجرعتين من اللقاح 4 في المئة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 آذار/مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 أيلول /سبتمبر القادم.