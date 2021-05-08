فريدة سيف النصر تعلن تعافيها من كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعها لبروتوكول العلاج وسلبية المسحة التي أجرتها للاطمئنان على حالتها الصحية.

وقالت فريدة سيف النصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"الحمد لله هدية عيد ميلادي النهاردة كبيرة أوي من رب العالمين، كورونا سلبي.. دعوة أمي".

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت الجمهور ومتابعيها بالدعاء بالشفاء العاجل لها.

يذكر أن الفنانة فريدة سيف النصر تخوض ماراثون دراما رمضان لهذا العام،بالمشاركة في مسلسل (موسى) وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات والخمسينات أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، ويسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسئولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.