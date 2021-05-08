الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا يستبعد خصم رامافوزا من مداولات حزبية

استبعدت القيادة العليا لحزب المؤتمر الوطنى الأفريقى الحاكم بجنوب إفريقيا الأمين العام الموقوف للحزب إيس ماجاشولى من اجتماع افتراضى للحزب اليوم السبت ، لتؤكد قيادة الحزب بذلك تهميش أحد أكبر منتقدي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وكانت الأوامر قد صدرت للأمين العام الموقوف للحزب إيس ماجاشولى بترك منصبه هذا الأسبوع بعد أن تجاهله لأمر أصدره المؤتمر الوطني الأفريقي له بالتنحي على خلفية مواجهته لمحاكمة بتهم الفساد .

ونفى الأمين العام الموقوف للحزب ارتكاب أي خطأ ، وقال إن قرار تأديبه باطلاً .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماجاشولى انضم إلى اجتماع عبر الإنترنت للجنة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي التى تمثل هيكل القيادة العليا للحزب ، متحديا تعليماتها بالامتناع عن المشاركة في الأنشطة ، وفقًا لمصادر مطلعة .

ونقلت الوكالة عن المصادر المطلعة التى لم تسمها أن حالة من الاضطراب سادت الاجتماع عندما حاول حلفاء ماجاشولي تأجيل الاجتماع بعد قرار القيادة العليا للحزب استبعاد ماجاشولى من الاجتماع .