السيطرة على حريق بمحل أجهزة كهربائية في منشية الإسكندرية

سيطرت قوات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، على حريق نشب في محل لبيع الأجهزة الكهربائية "ثلاجات، غسالات"، كائن في منطقة المنشية، وسط المحافظة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، حول نشوب حريق في محل لبيع الأجهزة المنزلية، أسفل عقار، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة المنشية، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى المحال التجارية المجاورة أو طوابق العقار التي تعلو المحل، بعد تفحم عدد من الأجهزة.

ووفقا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، فقد تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجارٍ التحري لمعرفة أسباب الحريق، والعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.