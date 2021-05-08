 ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيضانات أفغانستان إلى 78 شخصا - بوابة الشروق
السبت 8 مايو 2021 2:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيضانات أفغانستان إلى 78 شخصا

د ب أ
نشر في: السبت 8 مايو 2021 - 12:59 م | آخر تحديث: السبت 8 مايو 2021 - 12:59 م

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان اليوم السبت أن 78 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات، من 56 شخصا في وقت سابق.

وقال أحمد تميم أزيمي، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث، لوكالة الأنباء الألمانية، (د.ب.أ) إن ثلاثين شخصا أصيبوا ولايزال 32 في عداد المفقودين.

وأشار أزيمي، إلى أن نحو 2600 منزل تعرضوا للتدمير الجزئي أول الكلي، كما نفق 3600 حيوان.

كما دمرت الفيضانات طرق النقل وأكثر من خمسة آلاف فدان من الأراضي الزراعية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك