فضل يطالب أحمد مجاهد بإخراج ملابس الحكام من المخازن للحفاظ على سمعة الكرة المصرية

طالب محمد فضل عضو اتحاد الكرة السابق، أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الجبلاية، بإخراج ملابس الحكام من المخازن للحفاظ على سمعة الكرة المصرية.

وقال فضل في تصريحات إذاعية اليوم، السبت :"ملابس الحكام موجودة في المخازن منذ يناير الماضي، يا ريت المهندس أحمد مجاهد يطلعها ويلبسها الحكام في قمة الأهلي والزمالك المقبلة".

وأضاف :"اتحاد الكرة ليس مجدا شخصيا ولكنها منظومة فيجب أن نحافظ على سمعة الكرة المصرية".

وعن انتخابات الأهلى واتحاد الكرة المقبلة، علق محمد فضل: "حتى الآن لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة والأهلي، ولا أعرف ماذا سيخبئ المستقبل لي".

وأتم :"كُلفت بمهمة وأديتها على أكمل وجه سواء في الأهلي أو الجبلاية".