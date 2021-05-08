الفلبين تتلقى أكبر شحنة من لقاحات كوفيد-19

ذكر مسؤولون أن الفلبين تلقت اليوم السبت أكبر شحنة من لقاحات كوفيد-19 من مبادرة "كوفاكس" العالمية التي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الأكثر فقرا، والتابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأفادت قوة المهام الوطنية المعنية بجائحة فيروس كورونا بوصول مليونين و30 ألفا و400 جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مانيلا قادمة من هولندا.

وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الفلبين، جوستافو جونزاليس: "تمثل شحنة المليوني جرعة شريان حياة لكثير من الفلبينيين الذين ينتظرون الإغاثة من المعاناة والخوف الذي جلبه هذا الفيروس لنا جميعا".

وبهذه الشحنة يرتفع إجمالي جرعات لقاح كوفيد-19 التي تلقتها الفلبين منذ أذار/مارس إلى 7 ملايين و571 ألفا. ويشمل ذلك تبرعات من الحكومة الصينية وكوفاكس.

وبعيدا عن أسترازينيكا، تلقت البلاد أيضا خمسة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني و15 ألف جرعة من مركز "جماليا" الروسي.

وقامت الفلبين حتى الآن بإعطاء اللقاحات لـ 8ر1 مليون شخص. وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70 مليون شخص من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم إجمالا 110 ملايين نسمة، بحلول نهاية العام.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية إن إجمالي الإصابات بكوفيد-19 حتى اليوم السبت بلغ 1094849 بزياد تبلغ 6979 إصابة، مضيفة أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 18 ألفا و269 بتسجيل 170 وفاة جديدة.