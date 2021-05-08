مستشارة ألمانيا تحيي ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية

أحيت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الذكرى السنوية السادسة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية وتحرير ألمانيا من النازية، محذرة من التوقف عن التذكر.

وكتبت ميركل على لسان متحدثها، شتيفن زايبرت، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "الثامن من مايو 1945 كان يوم التحرير. إنه يعني نهاية الديكتاتورية النازية وانتهاك الحضارة، المتمثل في المحرقة، تظل مسؤوليتنا الدائمة الحفاظ على إحياء ذكرى الملايين من الناس الذين فقدوا حياتهم خلال سنوات الاستبداد النازي".

كما دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، أمس الجمعة، إلى الإبقاء على ذكرى جرائم النازية حية.

وقال: "المواجهة مع النازية، ذكرى الظلم والذنب، لا تُضعف ديمقراطيتنا. بل على العكس من ذلك، إنها تقوي مقاومتها والقدرة على التصدي لها".