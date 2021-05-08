مركز الفلك الدولي: الصاروخ الصيني سيمر 4 مرات فوق الوطن العربي مساء اليوم

كشف مركز الفلك الدولي، اليوم السبت، أن حطام الصاروخ الصيني سيمر مساء اليوم أربع مرات فوق الوطن العربي.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن المرور الأول سيكون في حدود الساعة 18:30 فوق الخليج العربي، والثاني على الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام، والثالث والرابع فوق المغرب العربي على الساعة 21:30 و23:00 توقيت جرينتش، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وشدد المركز على أن المرات الأربع التي سيمر فيها حطام الصاروخ الصيني "لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام".

وأفاد المركز في تغريدة أخرى بأنه "مبدئيا وبحسب آخر التحديثات، هناك ست دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها". وهذه الدول هي الإمارات وقطر والبحرين والكويت ولبنان واليمن، مشددا على ضرورة متابعة التحديثات القادمة للاطلاع على أي تغيير قد يحدث.