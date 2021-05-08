مي عمر عن رفضها مسلسل هذا المساء: أكتر دور زعلت عليه

قالت الفنانة مي عمر، إنها رفضت دور في مسلسل «هذا المساء» مع المخرج تامر محسن، لتعاقدها على عملين درامين خلال نفس الموسم الرمضاني وهما عفاريت عدلي علام وريح المدام.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن صناع مسلسل «ريح المدام» كانوا قد اشترطوا عليها عدم التعاقد على أي عمل آخر خلال هذا العام؛ نظرًا لكثرة مشاهد المسلسل، إلا أنها لم تتمكن من رفض مسلسل «عفاريت عدلي علام» بطولة الفنان عادل إمام.

وذكرت أنها كانت حزينة على رفضها الدور في مسلسل «هذا المساء»، على الرغم من أنها لا تحزن على رفض أي عمل، متابعة: «قعدت مع المخرج واعتذرتله، وقولتله لو كنت كلمتني بدري كنت عملته».