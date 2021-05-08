معهد الفلك: يمكن للصين السيطرة على الصاروخ عند اقترابه من الغلاف الجوي للأرض

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أكد الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، أنه هناك احتمال لاستعادة السيطرة على الصاروخ الصيني عند اقترابه من الغلاف الجوي للأرض.
وأكد عميد المعهد في تصريحات صحفية، مساء اليوم السبت، أن الحديث عن سقوط الصاروخ على السودان وخلاف ذلك، غير مؤكد.