تحل الفنانة عفاف شعيب، مساء اليوم السبت، ضيفة على الحلقة الـ26 لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة.

ومن المقرر أن ترد «شعيب» على حقيقة طلاقها من المنتج رياض العريان بسبب خيانته لها مع السكرتيرة، وكرهها للمخرج محمد سامي، فضلًا عن شماتتها في الفنانة أصالة بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.

برنامج «شيخ الحارة والجريئة» يعتمد على استضافة مجموعة من ألمع نجوم الوسط الفني والرياضي والإعلامي في مصر، وطرح عدد من الأسئلة الجريئة عليهم وكشف المزيد من الأسرار عن حياتهم والمواقف التي مروا بها على مدار مشوارهم المهني، وآرائهم في مختلف القضايا.